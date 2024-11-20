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09:51, 20 ноября 2024Бывший СССР

Стала известна возможная дата президентских выборов в Абхазии

ЦИК Абхазии: выборы президента могут пройти 15 февраля
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля. Об этом сообщил ЦИК республики, передает РИА Новости.

В ведомстве сообщил, что «целятся» на эту дату, но решение о дате выборов принимает парламент.

Ранее вице-президент Абхазии Бадра Гунба стал временно исполняющим обязанности президента страны после ухода с поста Аслана Бжании. За его назначение на эту должность проголосовало 28 депутатов.

До этого парламент Абхазии принял отставку президента Бжании. 28 парламентариев поддержали это решение, лишь один выступил против.

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