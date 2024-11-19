«Апсныпресс»: парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Парламент Абхазии принял отставку действующего президента Аслана Бжании. Об этом сообщает издание «Апсныпресс» в Telegram-канале.

Отмечается, что решение об отставке президента поддержали 28 депутатов парламента страны. Против него выступил лишь один из абхазских парламентариев.

Утром вторника, 19 ноября, стало известно, что на внеочередной сессии парламент Абхазии рассмотрит отставку действующего президента. Он согласился на данный шаг с условием, что протестующие покинут здание парламента Абхазии.