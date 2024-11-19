Парламент Абхазии рассмотрит вопрос отставки президента

Парламент Абхазии рассмотрит на внеочередной сессии вопрос отставки президента

Парламент Абхазии во вторник, 19 ноября, соберется на внеочередной сессии. В ее рамках депутаты рассмотрят вопрос об отставке президента страны Аслана Бжании, передает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе парламента республики, начало заседания запланировано на 11:00 по московскому времени.

В ночь на 19 ноября Бжания согласился уйти в отставку. Единственным условием для этого он назвал выход протестующих из здания парламента Абхазии. В противном случае глава государства пригрозил отозвать заявление.

После этого на площадь перед администрацией президента Абхазии вышли люди. Протестующие встретили новость о возможной отставке Бжании овациями и стрельбой в воздух.