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09:45, 19 ноября 2024Бывший СССР

Парламент Абхазии рассмотрит вопрос отставки президента

Парламент Абхазии рассмотрит на внеочередной сессии вопрос отставки президента
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Парламент Абхазии во вторник, 19 ноября, соберется на внеочередной сессии. В ее рамках депутаты рассмотрят вопрос об отставке президента страны Аслана Бжании, передает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе парламента республики, начало заседания запланировано на 11:00 по московскому времени.

В ночь на 19 ноября Бжания согласился уйти в отставку. Единственным условием для этого он назвал выход протестующих из здания парламента Абхазии. В противном случае глава государства пригрозил отозвать заявление.

После этого на площадь перед администрацией президента Абхазии вышли люди. Протестующие встретили новость о возможной отставке Бжании овациями и стрельбой в воздух.

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