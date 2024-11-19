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04:08, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии протестующие встретили отставку Бжании стрельбой

В Абхазии протестующие встретили отставку президента стрельбой и овациями
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Абхазии люди вышли на площадь перед администрацией президента Абхазии после новости об отставке Аслана Бжании с поста главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что на площадь много людей, ожидающих выступление лидеров оппозиции. Протестующие встретили известие об отставке Бжании овациями и стрельбой в воздух.

До этого Бжания потребовал от протестующих покинуть здание парламента республики. По его словам, в противном случае он отзовет заявление об отставке, достигнутое в результате переговоров с оппозицией.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией. Позднее, 15 ноября, абхазские оппозиционеры захватили здание парламента республики и потребовали отставки Бжании в течение часа.

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