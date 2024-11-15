ТАСС: оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии

Протестующие оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии. Об этом сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что активисты полностью взяли здание под контроль. Находящиеся внутри силовики начали выходить на улицу. Кроме того, уточняется, что глава Минобороны республики Владимир Ануа находится у здания парламента.

Ранее в администрации президента Абхазии заявили, что власти готовятся отозвать из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям с Россией, который стал причиной массовых протестов оппозиции. Решение принято для стабилизации обстановки в стране.