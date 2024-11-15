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15:32, 15 ноября 2024Бывший СССР

Оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии

ТАСС: оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Протестующие оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии. Об этом сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что активисты полностью взяли здание под контроль. Находящиеся внутри силовики начали выходить на улицу. Кроме того, уточняется, что глава Минобороны республики Владимир Ануа находится у здания парламента.

Ранее в администрации президента Абхазии заявили, что власти готовятся отозвать из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям с Россией, который стал причиной массовых протестов оппозиции. Решение принято для стабилизации обстановки в стране.

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