Власти Абхазии стали отзывать из парламента документ о ратификации соглашения с Россией

Власти Абхазии отзывают документ о ратификации соглашения по инвестициям с РФ

Власти Абхазии готовятся отозвать из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента, передает ТАСС.

Сообщается, что в настоящее время администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта. Такое решение было принято с целью стабилизации обстановки в стране, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания принимает меры по стабилизации обстановки в стране. До этого депутаты и министры Абхазии покинули правительственные здания в Сухуме. Среди них — вице-премьер и министр экономики республики Кристина Озган и другие депутаты парламента.