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15:12, 15 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии займется стабилизацией обстановки в стране на фоне протестов

Президент Абхазии Бжания займется стабилизацией обстановки на фоне протестов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Аслан Бжания

Аслан Бжания. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания предпринимает меры по стабилизации обстановки в стране на фоне протестов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр президента.

Митингующие в Сухуме требуют отмены ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией.

Ранее депутаты и министры Абхазии покинули правительственные здания в Сухуме, которые окружены протестующими. Сообщается о массовом исходе из дворца на набережной.

До этого протестующие потребовали отставки Бжании после штурма администрации. Они прорвались к зданию администрации президента после прорыва ограждений вокруг него.

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