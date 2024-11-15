Президент Абхазии займется стабилизацией обстановки в стране на фоне протестов

Президент Абхазии Бжания займется стабилизацией обстановки на фоне протестов

Президент Абхазии Аслан Бжания предпринимает меры по стабилизации обстановки в стране на фоне протестов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр президента.

Митингующие в Сухуме требуют отмены ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией.

Ранее депутаты и министры Абхазии покинули правительственные здания в Сухуме, которые окружены протестующими. Сообщается о массовом исходе из дворца на набережной.

До этого протестующие потребовали отставки Бжании после штурма администрации. Они прорвались к зданию администрации президента после прорыва ограждений вокруг него.