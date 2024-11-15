Протестующие в Абхазии потребовали отставки президента Бжании после штурма администрации

Протестующие в Абхазии потребовали отставки президента Бжании

Протестующие в Абхазии, которые протаранили ограждения у здания администрации президента республики, потребовали отставки главы государства Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие прорвались к зданию администрации президента после прорыва ограждений вокруг него. Они требуют отставки действующего главы государства.

Местное издание Respublica публикует официальное заявление оппозиции Абхазии. Там заявляется о непринятии политики Бжании. «Действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений», — цитирует издание представителей оппозиции.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что протесты в Абхазии не удастся урегулировать из-за нежелания использовать жестких силовых мер. «Более того, не сомневаюсь, что, если бы главой Абхазии стал кандидат от оппозиции, он пошел бы тем же путем, потому что другой предположить сложно», — добавила она.