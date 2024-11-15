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14:46, 15 ноября 2024Бывший СССР

В России отреагировали на протесты в Абхазии

Депутат Журова высказалась о протестах в Абхазии: никто не хочет жестких мер
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Протесты в Абхазии не удается урегулировать из-за того, что никто не хочет использовать жесткие силовые меры, объяснила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также добавила, что многое зависит от того, отпустят ли на свободу участников первых протестов.

«Все понимают, что Абхазии, как и любой стране, которой требуются инвестиции для развития, нужно идти в цивилизованное правовое поле. Инвестор просто не придет в страну, если понимает, что его средства не защищены. Так и у России есть соглашение о защите инвестиций, это нормальный путь. Более того, не сомневаюсь, что если бы главой Абхазии стал кандидат от оппозиции, он пошел бы тем же путем, потому что другой предположить сложно», — сказала политик.

Властям страны, как она считает, не удается урегулировать протесты из-за того, что они не готовы использовать силовые меры. Нерешенным, по ее словам, остается и вопрос с задержанными участниками акций.

«Никто не хочет жестких мер. К тому же остается вопрос об участниках первой стычки — видимо, пока их не отпустят, протесты не закончатся, а оппозиция продолжит предъявлять новые требования», — заключила Журова.

Ранее главы силовых ведомств Абхазии начали переговоры с протестующими после потасовки у администрации президента. Они пообещали передать требования митингующих президенту республики Аслану Бжании.

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