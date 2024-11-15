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14:55, 15 ноября 2024Бывший СССР

Депутаты и министры покинули здания правительства в Абхазии

РИА: министры покинули правительственные здания в Абхазии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Депутаты и министры Абхазии покинули правительственные здания в Сухуме, которые окружены протестующими. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное издание.

«Массовый исход из дворца на набережной», — приводит агентство слова издания.

Отмечается, что среди покинувших есть вице-премьер и министр экономики республики Кристина Озган и другие депутаты парламента.

Ранее стало известно, что протестующие в Абхазии, которые протаранили ограждения у здания администрации президента республики, потребовали отставки главы государства Аслана Бжании.

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