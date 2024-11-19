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03:15, 19 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии согласился уйти в отставку при одном условии

Президент Абхазии Бжания потребовал от протестующих покинуть здание парламента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Абхазии Аслан Бжания потребовал от протестующих покинуть здание парламента республики. Об этом сообщает ТАСС.

В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке, пригрозили в пресс-службе главы государства.

Ранее один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба заявил о готовности Бжании покинуть свой пост. По его словам, такое решение было принято по итогам переговоров с властями.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией. Позднее, 15 ноября, абхазские оппозиционеры захватили здание парламента республики. Они также потребовали отставки Бжании в течение часа.

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