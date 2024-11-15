В Абхазии потребовали отставки президента в течение часа

Оппозиция Абхазии потребовала отставки президента Бжании в течение часа

В Абхазии сторонники оппозиции выдвинули ультиматум действующему президенту Аслану Бжании. Об этом заявил представитель оппозиции Леван Микаа, пишет ТАСС.

Он потребовал отставки президента в течение часа. «Мы не отступаем, даем ему час. Если не уйдет, пойдем туда, где он. Мы отправили с этим ультиматумом к нему людей», — сказал оппозиционер.

Прежде Аслан Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу. В своем видеообращении к гражданам глава республики призвал жителей не поддаваться на провокации.

12 ноября в абхазском Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. Митингующие перекрыли трассы и вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности.