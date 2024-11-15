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22:09, 15 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии ответил оппозиции на требование уйти в отставку

Президент Абхазии Бжания заявил, что продолжит работу с остальными чиновниками
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: DNA News Abkhazia / Reuters

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу. Слова политика передает РИА Новости.

В своем видеообращении к гражданам глава республики призвал жителей не поддаваться на провокации. Он указал, что президент, вице-президент, премьер-министр и члены правительства находятся на местах и будут работать дальше.

Ранее представители оппозиции предложили властям два варианта: отставка всего правительства во главе с президентом либо отставка правительства с тем, что президент назначает исполняющим обязанности того человека, который устраивает все стороны.

12 ноября в абхазском Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. Митингующие перекрыли трассы и вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности.

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