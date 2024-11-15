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19:52, 15 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о согласии президента Абхазии уйти в отставку

«Республика»: президент Абхазии Бжания согласился уйти в отставку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Аслан Бжания

Аслан Бжания. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку по требованию оппозиции. Об этом сообщает местное издание «Республика».

Как отмечают представители оппозиции, властям были предложены два варианта: отставка всего правительства с президентом, вице-президентом и премьер-министром, а исполнять обязанности президента до назначения выборов должен спикер парламента Лаша Ашуба.

Вторым вариантом была названа отставка правительства с тем, что президент назначает исполняющим обязанности того человека, который устраивает все стороны.

Ранее стало известно, что в Абхазии общественные организации и оппозиция создали координационный совет для выхода из кризиса. При этом активисты выступают за продолжение союзнических отношений с Москвой.

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