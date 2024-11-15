Стало известно о согласии президента Абхазии уйти в отставку

«Республика»: президент Абхазии Бжания согласился уйти в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку по требованию оппозиции. Об этом сообщает местное издание «Республика».

Как отмечают представители оппозиции, властям были предложены два варианта: отставка всего правительства с президентом, вице-президентом и премьер-министром, а исполнять обязанности президента до назначения выборов должен спикер парламента Лаша Ашуба.

Вторым вариантом была названа отставка правительства с тем, что президент назначает исполняющим обязанности того человека, который устраивает все стороны.

Ранее стало известно, что в Абхазии общественные организации и оппозиция создали координационный совет для выхода из кризиса. При этом активисты выступают за продолжение союзнических отношений с Москвой.