В Абхазии оппозиция создала координационный совет для выхода из кризиса

Абхазская оппозиция создала координационный совет для выхода из кризиса

В Абхазии общественные организации и оппозиция создали координационный совет для выхода из кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

«Объединенная оппозиция и общественные организации создали координационный совет по выходу из политического кризиса», — заявили оппозиционные силы.

15 ноября началась новая волна протестов в Абхазии. Протестующие требуют отставки действующего президента Аслана Бжании. При этом активисты выступают за продолжение союзнических отношений с Москвой.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что протесты в республике являются отражением внутриполитических противоречий. Она также назвала ситуацию кризисной. По ее словам, это тормозит развитие государства.