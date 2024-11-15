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17:34, 15 ноября 2024Бывший СССР

В МИД выразили озабоченность событиями в Абхазии

Представитель МИД Захарова: Россия озабочена событиями в Абхазии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Протесты в Абхазии отражают обострение внутриполитических противоречий в непризнанной республике. Озабоченность ситуацией выразила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«В Абхазии сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие страны», — заявила дипломат.

Она добавила, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела республики.

15 ноября началась новая волна протестов в Абхазии. Протестующие требуют отставки действующего президента Аслана Бжании из-за его политики. В то же время протестующие выступают за продолжение союзнических отношений с Россией.

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