Россиян призвали воздержаться от поездок в Абхазию

В МИД России призвали россиян воздержаться от поездок в Абхазию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе туристических. Ее комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Высокопоставленный дипломат отметила, что в закавказской республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие страны.

«Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны», — добавила Захарова.

Ночью 12 ноября в абхазском городе Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. Митингующие перекрыли трассы и вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности.

