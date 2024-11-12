Протестующая оппозиция в Абхазии заблокировала трассу и мосты

МВД Абхазии: протестующая оппозиция заблокировала трассу и два моста

В Абхазии протестующая оппозиция заблокировала трассу и два моста, об этом сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут, его слова приводит агентство Апсныпресс.

«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты», — уточнил министр.

Протестующие собрались возле здания МВД и службы государственной безопасности, они попытались взломать ворота, начались стычки. Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия заявил о массовых беспорядках. Он заявил, что человек, протаранивших ворота на транспортном средстве, напал на сотрудников ведомства, его личность установлена, идут оперативно-розыскные мероприятия.

Президент республики Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности, силовики доложили ему о мерах по обеспечению правопорядка.

Ранее сообщалось, что в абхазском городе Сухум из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста.