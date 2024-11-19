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14:54, 19 ноября 2024Бывший СССР

Назначен исполняющий обязанности президента Абхазии

Вице-президент Абхазии Гунба стал исполняющим обязанности президента страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба стал временно исполняющим обязанности президента страны после ухода с поста Аслана Бжании. Об этом передает «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.

«Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен действующий вице-президент Бадра Гунба», — говорится в постановлении парламента Абхазии.

Постановление о назначении Гунбы было принято на заседании парламента днем 19 ноября. За назначение вице-президента проголосовало 28 депутатов.

Ранее стало известно местонахождение подавшего в отставку Бжании. Он также сообщил, что не собирался выезжать в Красную Поляну, так как у него огромное количество дел в Абхазии.

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