Назначен исполняющий обязанности президента Абхазии

Вице-президент Абхазии Гунба стал исполняющим обязанности президента страны

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба стал временно исполняющим обязанности президента страны после ухода с поста Аслана Бжании. Об этом передает «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.

«Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен действующий вице-президент Бадра Гунба», — говорится в постановлении парламента Абхазии.

Постановление о назначении Гунбы было принято на заседании парламента днем 19 ноября. За назначение вице-президента проголосовало 28 депутатов.

Ранее стало известно местонахождение подавшего в отставку Бжании. Он также сообщил, что не собирался выезжать в Красную Поляну, так как у него огромное количество дел в Абхазии.