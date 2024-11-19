Стало известно местонахождение подавшего в отставку президента Абхазии

Бжания заявил, что находится в родовом селе Тамыш

Подавший в отставку президент Абхазии Аслан Бжания находится в родовом селе Тамыш, а не за пределами республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр президента.

«В настоящее время я со своими соратниками нахожусь в родовом селе Тамыш», — заявил он.

Бжания также сообщил, что не собирался выезжать в Красную Поляну, так как у него огромное количество дел в Тамыше. Он добавил, что люди, которые пишут о том, что он выехал в Красную Поляну, «распространяют такую откровенную ложь, это им свойственно, это их образ жизни». Также он попросил сограждан не реагировать на подобные провокации.

Ранее Бжания согласился уйти в отставку, вместе с ним посты покидают премьер-министр Александр Анкваб и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар. В заявлении президента на имя председателя парламента республики говорится, что Бжания уходит с поста «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка».