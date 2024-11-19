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04:09, 19 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии согласился уйти в отставку. Он поставил перед оппозицией всего одно условие

Президент Абхазии Бжания ушел в отставку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку. Вместе с ним посты покидают премьер-министр Александр Анкваб и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Лидер оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба рассказал, что такое решение было принято по итогам переговоров между протестующими и руководством страны. Бжания уже подписал соответствующие документы.

19 ноября парламент Абхазии рассмотрит заявление об отставке Бжании. Исполняющим обязанности главы республики стал вице-президент Бадра Гунба.

Бжания согласился уйти в отставку при одном условии

В заявлении президента на имя председателя парламента республики говорится, что глава государства уходит с поста «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка».

Фото: пресс-служба президента Абхазии

Бжания выдвинул оппозиции одно условие — протестующие должны покинуть правительственный комплекс в Сухуме. В противном случае он пригрозил отозвать свое заявление об отставке. После этого толпа начала расходиться.

В начале протеста 12 ноября протестующие захватили здания администрации президента и парламента Абхазии. Также толпа попыталась проникнуть в здания гостелерадиокомпании, МВД и службы госбезопасности, сообщалось о перестрелке. 18 числа в Минобороны страны начались переговоры властей с представителями оппозиции, результатом которых и стало соглашение об отставке главы государства.

Оппозиция назвала «генератор кризиса» в республике

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие считают, что договор, дающий российским компаниям право реализовывать на территории республики свои проекты, негативно отразится на экономическом суверенитете республики.

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Позднее Ардзинба обвинил Министерство экономики Абхазии в том, что оно стало «генератором кризиса» в стране. По словам политика, о хищениях и превышении полномочий сотрудниками Минэкономики страны свидетельствуют многочисленные материалы.

15 ноября сторонники оппозиции выдвигали ультиматум президенту с требованием отставки в течение часа. В свою очередь, глава республики заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу. После этого Бжания скрылся, оппозиция не могла найти его.

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