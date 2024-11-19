В Абхазии назвали имя исполняющего обязанности президента

Исполняющим обязанности президента Абхазии станет Бадра Гунба

После ухода Аслана Бжании в отставку с поста президента Абхазии его обязанности будет исполнять вице-президент Бадра Гунба. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на подписанный по итогам переговоров оппозиции с властями республики протокол.

Исполнять обязанности премьер-министра страны будет Валерий Бганба. Отмечается, что, помимо Бжании, в отставку ушли премьер Александр Анкваб и глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Прежде один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба рассказал, что решение об отставке президента было принято по итогам переговоров с властями. В ближайшие минуты Бжания подпишет соответствующие бумаги.

Ранее оппозиция Абхазии предложила Анквабу или спикеру парламента Лаше Ашуба стать исполняющим обязанности президента, выступив против кандидатуры Гунба.