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02:49, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии назвали имя исполняющего обязанности президента

Исполняющим обязанности президента Абхазии станет Бадра Гунба
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

После ухода Аслана Бжании в отставку с поста президента Абхазии его обязанности будет исполнять вице-президент Бадра Гунба. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на подписанный по итогам переговоров оппозиции с властями республики протокол.

Исполнять обязанности премьер-министра страны будет Валерий Бганба. Отмечается, что, помимо Бжании, в отставку ушли премьер Александр Анкваб и глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Прежде один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба рассказал, что решение об отставке президента было принято по итогам переговоров с властями. В ближайшие минуты Бжания подпишет соответствующие бумаги.

Ранее оппозиция Абхазии предложила Анквабу или спикеру парламента Лаше Ашуба стать исполняющим обязанности президента, выступив против кандидатуры Гунба.

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