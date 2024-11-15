Оппозиция Абхазии предложила премьеру стать исполняющим обязанности президента

Оппозиция Абхазии предложила премьеру или спикеру стать и.о. президента

Оппозиция Абхазии предложила премьер-министру Александру Анквабу или спикеру парламента Лаше Ашуба стать исполняющим обязанности президента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оппозиционного депутата Кана Кварчию.

«Они предлагают нам в качестве и.о. президента назначить вице-президента Бадру Гунба и нашего человека в кабинет министров», — сказал он. По его словам, премьер является компромиссной фигурой. Депутат добавил, что переговоры с властями республики продолжаются.

15 ноября началась новая волна протестов в Абхазии. Протестующие требуют отставки президента. При этом активисты выступают за продолжение союзнических отношений с Москвой.