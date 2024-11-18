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23:33, 18 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии заявил о попытках захвата здания МВД и службы госбезопасности

Президент Абхазии Бжания заявил о попытках захвата телевидения и здания МВД
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

В ночь на 18 ноября группа лиц в Абхазии попыталась проникнуть в здания МВД и службы госбезопасности, сообщил в интервью Первому каналу президент республики Аслан Бжания.

«Была попытка проникнуть на государственное телевидение, в ряд других учреждений, была перестрелка», — указал он. Бжания добавил, что силовикам были даны поручения действовать так, чтобы исключить возможность захвата учреждений.

Ранее стало известно, что власти и оппозиция в Абхазии приняли решение взять паузу в переговорах по выходу из политического кризиса. Стороны «изложили друг другу свое видение выхода из сложившейся ситуации» и условились возобновить переговорный процесс после небольшой паузы.

12 ноября в республике началась волна протестов из-за задержания абхазских оппозиционеров. Они выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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