Оппозиция и власти в Абхазии взяли паузу в переговорах

Оппозиция и власти в Абхазии договорились продолжить переговоры после паузы

Власти и оппозиция в Абхазии приняли решение взять паузу в переговорах по выходу из политического кризиса, следует из заявления инфоцентра президента республики в Telegram.

Отмечается, что стороны «изложили друг другу свое видение выхода из сложившейся ситуации» и условились возобновить переговорный процесс после небольшой паузы.

В понедельник, 18 ноября, спикер парламента республики Лаша Ашуба анонсировал прямые переговоры оппозиции и власти. По его словам, власти уже провели с оппозиционными политиками серию встреч и достигли компромисса по некоторым направлениям.

Ранее стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания поручил Совбезу бороться с противоправными действиями на фоне напряженной ситуации в республике, вызванной протестами оппозиции.