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17:39, 18 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии дал поручения Совбезу из-за напряженной ситуации в республике

Президент Абхазии Бжания поручил Совбезу бороться с противоправными действиями
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)
Аслан Бжания (в центре)

Аслан Бжания (в центре). Фото: РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Совбезу (СБ) бороться с противоправными действиями на фоне напряженной ситуации в республике, вызванной протестами оппозиции. Об этом пишет ТАСС.

«Глава государства дал конкретные поручения членам СБ, касающиеся предотвращения противоправных действий», — заявили в пресс-службе Бжании. Отмечается, что это первое заседание Совета безопасности с того момента, как в республике началась волна протестов.

Ранее стало известно, что в переговорах между властями Абхазии и оппозицией примет участие вице-президент Бадра Гунба. 18 ноября спикер парламента республики Лаша Ашуба анонсировал прямые переговоры оппозиции и власти. Он уточнил, что серия встреч уже была проведена, в их ходе был достигнут компромисс по некоторым направлениям.

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