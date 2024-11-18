Президент Абхазии дал поручения Совбезу из-за напряженной ситуации в республике

Президент Абхазии Бжания поручил Совбезу бороться с противоправными действиями

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Совбезу (СБ) бороться с противоправными действиями на фоне напряженной ситуации в республике, вызванной протестами оппозиции. Об этом пишет ТАСС.

«Глава государства дал конкретные поручения членам СБ, касающиеся предотвращения противоправных действий», — заявили в пресс-службе Бжании. Отмечается, что это первое заседание Совета безопасности с того момента, как в республике началась волна протестов.

Ранее стало известно, что в переговорах между властями Абхазии и оппозицией примет участие вице-президент Бадра Гунба. 18 ноября спикер парламента республики Лаша Ашуба анонсировал прямые переговоры оппозиции и власти. Он уточнил, что серия встреч уже была проведена, в их ходе был достигнут компромисс по некоторым направлениям.