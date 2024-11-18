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13:51, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии анонсировали прямые переговоры оппозиции и власти

Спикер парламента Абхазии Ашуба анонсировал прямые переговоры оппозиции и власти
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Абхазии пройдут прямые переговоры оппозиции и власти. Беседу представителей двух политических сил анонсировал спикер парламента республики Лаша Ашуба, передает РИА Новости.

«Мы намерены организовать прямой диалог между властью и оппозицией», — заявил парламентарий.

Он добавил, что власти уже провели с оппозиционными политиками серию встреч и достигли компромисса по некоторым направлениям, но в настоящий момент его недостаточно.

12 ноября в республике началась волна протестов из-за задержания абхазских оппозиционеров. Они выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки.

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