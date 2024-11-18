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17:30, 18 ноября 2024Бывший СССР

Вице-президент Абхазии примет участие в переговорах с оппозицией

В переговорах властей Абхазии с оппозицией примет участие вице-президент Гунба
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

В Абхазии в переговорах властей с представителями оппозиции примет участие вице-президент страны Бадра Гунба. Об этом заявил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба, передает ТАСС.

Он уточнил, что диалог между сторонами состоится 18 ноября до 18:00. Переговоры пройдут в формате «три на три».

«Со стороны властей в переговорах примет участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, о других не знаю. От оппозиции будут Адгур Ардзинба, Кан Кварчия и Леван Микаа», — добавил Ардзинба.

Ранее переговоры властей и оппозиции анонсировал спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба. Он сообщил, что стороны уже провели серию встреч и достигли компромисса по ряду направлений, однако этого, по его словам, пока недостаточно.

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