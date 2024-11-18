В Абхазии назвали «генератор кризиса» в стране

Ардзинба: Минэкономики Абхазии является «генератором кризиса» в республике

Министерство экономики Абхазии является «генератором кризиса» в стране. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, передает ТАСС.

«Министерство экономики [Республики Абхазия] является генератором и источником всего [политического] кризиса, который сегодня случился», — сказал он. По словам политика, о хищениях и превышении полномочий сотрудниками Минэкономики страны свидетельствуют многочисленные материалы.

Ранее и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр заявила, что вооруженные представители оппозиции отказываются пропускать сотрудников кабмина республики на работу. После этого Ардзинба сообщил, что оппозиция непричастна к блокировке работы органов государственной власти и центрального банка.

В понедельник, 18 ноября, спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба анонсировал прямые переговоры представителей оппозиции и власти. Он добавил, что власти уже провели с оппозиционными политиками серию встреч и достигли компромисса по некоторым направлениям.