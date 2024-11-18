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13:04, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии вооруженные люди отказались впускать сотрудников кабмина на работу

Вооруженные люди отказываются впускать сотрудников кабмина Абхазии на работу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Абхазии вооруженные люди отказываются пропускать сотрудников кабмина республики на работу. Об этом сообщила и.о. министра культуры Динара Смыр, передает РИА Новости.

По ее словам, вооруженные лица заблокировали вход в здание правительства. Она подчеркнула, что работники не могут попасть в кабмин.

12 ноября в Абхазии началась волна протестов из-за задержания оппозиционеров. Они выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшую нормализацию обстановки в республике. Кроме того, он назвал важным приоритетом для российской внешней политики отношения с Абхазией.

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