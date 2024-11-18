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12:37, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле высказались об отношениях России и Абхазии

Песков: отношения России и Абхазии являются приоритетом для Москвы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Отношения России и Абхазии являются приоритетом для Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Двусторонние отношения Россия — Абхазия — это очень важный приоритет нашей внешней политики», — сказал он, отвечая на вопрос о напряженной обстановке в республике.

Песков подчеркнул, что российская сторона выступает за скорейшую нормализацию ситуации в республике. По его словам, Москва хотела бы, чтобы обстановка оставалась в конституционном русле.

12 ноября в республике началась волна протестов из-за задержания абхазских оппозиционеров. Они выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки.

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