В Кремле высказались об отношениях России и Абхазии

Песков: отношения России и Абхазии являются приоритетом для Москвы

Отношения России и Абхазии являются приоритетом для Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Двусторонние отношения Россия — Абхазия — это очень важный приоритет нашей внешней политики», — сказал он, отвечая на вопрос о напряженной обстановке в республике.

Песков подчеркнул, что российская сторона выступает за скорейшую нормализацию ситуации в республике. По его словам, Москва хотела бы, чтобы обстановка оставалась в конституционном русле.

12 ноября в республике началась волна протестов из-за задержания абхазских оппозиционеров. Они выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки.