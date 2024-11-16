Президенту Абхазии дали час на уход в отставку. Теперь оппозиция не может его найти

Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента и прекращении переговоров

Президент Абхазии Аслан Бжания сбежал. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа.

По его словам, местонахождение главы государства неизвестно. «Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», — сказал он. В результате, добавил Микаа, переговоры между властью и оппозицией прекращены, и если президент до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать парламент.

Бжания покинул столицу Абхазии

Ранее пресс-служба главы Абхазии подтвердила, что Бжания покинул столицу и перебрался в свое родное село Тамыш. Также в администрации Бжании опровергли слухи, будто президент находится на российской военной базе.

После этого секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа рассказал, что Бжания обсудил с главами силовых структур вопросы обеспечения безопасности республики в сложившейся ситуации. При этом чиновник уточнил, что президент не проводил заседание Совета безопасности республики.

Президенту Абхазии выдвинули ультиматум

Вечером 15 ноября сторонники оппозиции выдвинули Бжании ультиматум. Микаа раскрыл, что президент должен в течение часа уйти в отставку. «Мы не отступаем. Если не уйдет, пойдем туда, где он. Мы отправили с этим ультиматумом к нему людей», — сказал оппозиционер. Ранее представители оппозиции предлагали властям два варианта: отставка всего правительства во главе с президентом либо отставка правительства с тем, что президент назначает исполняющим обязанности того человека, который устраивает все стороны.

В ответ Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу. В своем видеообращении к гражданам глава республики призвал жителей не поддаваться на провокации. Он указал, что президент, вице-президент, премьер-министр и члены правительства находятся на местах и будут работать дальше. При этом за несколько часов до этого оппозиция захватила здания парламента и администрации президента.

Беспорядки в Абхазии вспыхнули из-за проекта о российских инвестициях

Массовые акции протеста с перекрытием дорог начались в городе Сухум 12 ноября после задержания нескольких человек, которые пытались напасть на депутата после внеочередной сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов (МФК). Этот документ является частью соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских компаний в республике. По мнению оппозиционеров, соглашение негативно отразится на экономическом суверенитете Абхазии.

Кавказовед Артур Атаев указал, что Абхазия не может существовать без помощи России, поскольку только Москва будет инвестировать в республику. «В конце концов договор заключат. Без России республика вымрет», — сказал эксперт. Атаев напомнил, что четыре года назад Бжания активно критиковал Россию, однако после того, как он возглавил республику, он перестал это делать, поскольку понял, что без России ничего не получится.