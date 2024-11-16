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01:35, 16 ноября 2024Бывший СССР

Бжания обсудил ситуацию в Абхазии с силовиками

Бжания обсудил вопросы обеспечения безопасности Абхазии с силовыми структурами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами силовых структур, на котором обсудил вопросы обеспечения безопасности республики в текущей ситуации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа, передает ТАСС.

«Президент не проводил заседание Совета безопасности республики, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», — сообщил он.

До этого один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа сообщил о бегстве Бжании из страны. «Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», — сказал он.

12 ноября в абхазском Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. Митингующие перекрыли трассы и вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности.

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