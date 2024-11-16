Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента

Лидер оппозиции Микаа: президент Абхазии Бжания сбежал

Президент Абхазии Аслан Бжания сбежал. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа, передает Telegram-канал «D News Абхазия».

По его словам, местонахождение главы государства неизвестно. «Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», — сказал он. В результате, добавил Микаа, переговоры между властью и оппозицией прекращены, и если президент до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать парламент.

Ранее пресс-служба главы Абхазии подтвердила, что Бжания покинул столицу. После того, как ему был предъявлен ультиматум с требованием отставки, политик перебрался в свое родное село Тамыш. Также в администрации Бжании опровергли слухи, будто президент находится на российской военной базе.

12 ноября в абхазском Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. Митингующие перекрыли трассы и вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности.