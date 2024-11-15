Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:01, 16 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии покинул столицу

Президент Бжания покинул столицу Абхазии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Reuters

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу республики. Это подтвердили в пресс-службе главы республики, передает ТАСС

После того, как ему был предъявлен ультиматум со стороны оппозиции, политик перебрался в свое родное село Тамыш.

Ранее в администрации Бжании опровергли слухи, будто президент находится на российской военной базе.

Вечером 15 ноября сторонники оппозиции выдвинули Бжании ультиматум, потребовав отставки в течение часа. До этого президент заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Абхазии покинул столицу

      В США назвали условие соблюдения ДСНВ

      Вяльбе рассказала о русофобах в Международной федерации лыжных гонок

      Пентагон сообщил о планах США по сдерживанию ядерных стран

      Израиль атаковал ядерный центр в Иране

      В Польше анонсировали «самые важные переговоры» по Украине

      С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа

      Украденного из зоомагазина в Москве кота Лучика нашли

      Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США

      В Германии заявили об отсутствии предложений для Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше