Президент Абхазии покинул столицу

Президент Бжания покинул столицу Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу республики. Это подтвердили в пресс-службе главы республики, передает ТАСС

После того, как ему был предъявлен ультиматум со стороны оппозиции, политик перебрался в свое родное село Тамыш.

Ранее в администрации Бжании опровергли слухи, будто президент находится на российской военной базе.

Вечером 15 ноября сторонники оппозиции выдвинули Бжании ультиматум, потребовав отставки в течение часа. До этого президент заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу.