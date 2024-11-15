Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:23, 15 ноября 2024Бывший СССР

Пресс-служба президента Абхазии опровергла данные о его нахождении на российской базе

Пресс-служба Аслана Бжании опровергла данные о его нахождении на военной базе РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПротесты в России

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании опровергла сообщения, что он находится на российской военной базе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Там подчеркнули, что распространяемая оппозицией информация не соответствует действительности.

Ранее сторонники оппозиции выдвинули ультиматум действующему президенту Абхазии. Представитель оппозиции Леван Микаа потребовал отставки Бжании в течение часа. До этого Аслан Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу.

12 ноября в абхазском Сухуме начались массовые акции протеста из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Абхазии покинул столицу

      В США назвали условие соблюдения ДСНВ

      Вяльбе рассказала о русофобах в Международной федерации лыжных гонок

      Пентагон сообщил о планах США по сдерживанию ядерных стран

      Израиль атаковал ядерный центр в Иране

      В Польше анонсировали «самые важные переговоры» по Украине

      С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа

      Украденного из зоомагазина в Москве кота Лучика нашли

      Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США

      В Германии заявили об отсутствии предложений для Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше