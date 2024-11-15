Пресс-служба президента Абхазии опровергла данные о его нахождении на российской базе

Пресс-служба Аслана Бжании опровергла данные о его нахождении на военной базе РФ

Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании опровергла сообщения, что он находится на российской военной базе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Там подчеркнули, что распространяемая оппозицией информация не соответствует действительности.

Ранее сторонники оппозиции выдвинули ультиматум действующему президенту Абхазии. Представитель оппозиции Леван Микаа потребовал отставки Бжании в течение часа. До этого Аслан Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу.

12 ноября в абхазском Сухуме начались массовые акции протеста из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.