Захватившие парламент протестующие в Абхазии начали готовиться к обороне

В Абхазии захватившие парламент протестующие готовятся к обороне

В Абхазии захватившие парламент протестующие готовятся к обороне против силовиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Среди протестующих ходят слухи о возможном штурме парламента Абхазии, который днем ранее захватили протестующие. «Мы скоро ждем гостей», — говорят участники протеста.

По информации агентства, захватившие парламент перекрыли цепями ворота во двор парламента. Они сами сломали ее во время штурма здания за несколько часов до этого. Кроме того, они выставляют охрану.

Ранее протестующие в Абхазии начали переговоры с властями после захвата парламента и администрации президента. Они захватили правительственные здания штурмом днем ранее после потасовок с силовиками.