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01:02, 16 ноября 2024Бывший СССР

Аналитик предрек «вымирание» Абхазии без России

Аналитик Атаев: без инвестиций России Абхазия вымрет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Абхазия не может существовать без помощи России, поскольку только Москва будет инвестировать в республику. Об этом в интервью РИА Новости заявил кавказовед Артур Атаев.

«В конце концов договор заключат. Россия — единственная страна, способная инвестировать в Абхазию. Без нее республика вымрет», — сказал эксперт.

Атаев подчеркнул, что четыре года назад Аслан Бжания активно критиковал Россию, однако после того, как он возглавил республику, он перестал это делать, поскольку понял, что без России ничего не получится.

Ранее один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа сообщил о бегстве президента Бжании. «Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», — сказал он.

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