В Абхазии возникли финансовые трудности после остановки помощи России. В республике с каждым днем все больше усиливается энергетический кризис. С какими еще сложностями столкнулся Сухум, рассказал исполняющий обязанности главы Минфина республики Владимир Делба.
Так, после отказа Сухума от инвестиционного соглашения с Москвой, поставки электричества в республику производятся по коммерческим ценам. Из-за того, что Абхазии не хватает финансов на покрытие имеющихся задолженностей перед Россией, больше прочих страдают бюджетные организации и их работники.
В первую очередь Делба обратил внимание на правоохранительные органы. По его словам, сейчас силовой блок находятся без финансирования: без заработной платы и других обязательных расходов, предусмотренных законодательством. Он отметил, что средств также может не хватить на такие социальные обязательства, как социальные выплаты и медицинские услуги.
Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать
Абхазии грозят 16-часовые блэкауты
5 декабря глава «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия на совещании с исполняющим обязанности президента республики Бадрой Гунба заявил о рисках блэкаутов в стране. По его словам, без перетока электроэнергии из России Абхазия может оставаться без света до 16 часов в сутки.
Абхазия получает три миллиона киловатт-час от Ингурской ГЭС, что является третьей частью от общего потребления. Таким образом, согласно расчетам, если республика останется только на обеспечении ИнгурГЭС, то в стране будет семь-восемь часов электричества в сутки, а все остальное время она будет обесточена.
В свою очередь, Гунба резюмировал, что без финансовой поддержки, которую Абхазия получала из России, дальше ситуацию будет «удержать крайне тяжело».
Россия приостановила финансирование Абхазии
С 1 сентября 2024 года РФ приостановила финансовую поддержку Абхазии из-за невыполнения определенных обязательств. Глава МИД республики Сергей Шамба уточнял, что из-за этого Москва осуществит ряд мер. Так, будет остановлено социальное финансирование, касающееся врачей, преподавателей, сотрудников силовых структур и других. Ответственность за сложившуюся ситуацию он возложил на власти Абхазии и призвал наладить отношения с Москвой.
Накануне этого Владимир Делба сообщил, что республика до конца года не получит 1,8 миллиарда рублей из средств российской финансовой помощи.
Ранее парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение об инвестиционной деятельности с Россией, из-за которого в республике проходили протесты, а президент Аслан Бжания был вынужден уйти в отставку.