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13:25, 6 декабря 2024Бывший СССР

В Абхазии без российской помощи не могут платить бюджетникам. Республике грозят 16-часовые блэкауты

Минфин Абхазии сообщил о дефиците средств на зарплаты из-за остановки помощи РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Абхазии возникли финансовые трудности после остановки помощи России. В республике с каждым днем все больше усиливается энергетический кризис. С какими еще сложностями столкнулся Сухум, рассказал исполняющий обязанности главы Минфина республики Владимир Делба.

Так, после отказа Сухума от инвестиционного соглашения с Москвой, поставки электричества в республику производятся по коммерческим ценам. Из-за того, что Абхазии не хватает финансов на покрытие имеющихся задолженностей перед Россией, больше прочих страдают бюджетные организации и их работники.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В первую очередь Делба обратил внимание на правоохранительные органы. По его словам, сейчас силовой блок находятся без финансирования: без заработной платы и других обязательных расходов, предусмотренных законодательством. Он отметил, что средств также может не хватить на такие социальные обязательства, как социальные выплаты и медицинские услуги.

Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать

Владимир Делбаисполняющий обязанности главы Минфина Абхазии

Абхазии грозят 16-часовые блэкауты

5 декабря глава «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия на совещании с исполняющим обязанности президента республики Бадрой Гунба заявил о рисках блэкаутов в стране. По его словам, без перетока электроэнергии из России Абхазия может оставаться без света до 16 часов в сутки.

Абхазия получает три миллиона киловатт-час от Ингурской ГЭС, что является третьей частью от общего потребления. Таким образом, согласно расчетам, если республика останется только на обеспечении ИнгурГЭС, то в стране будет семь-восемь часов электричества в сутки, а все остальное время она будет обесточена.

В свою очередь, Гунба резюмировал, что без финансовой поддержки, которую Абхазия получала из России, дальше ситуацию будет «удержать крайне тяжело».

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россия приостановила финансирование Абхазии

С 1 сентября 2024 года РФ приостановила финансовую поддержку Абхазии из-за невыполнения определенных обязательств. Глава МИД республики Сергей Шамба уточнял, что из-за этого Москва осуществит ряд мер. Так, будет остановлено социальное финансирование, касающееся врачей, преподавателей, сотрудников силовых структур и других. Ответственность за сложившуюся ситуацию он возложил на власти Абхазии и призвал наладить отношения с Москвой.

Накануне этого Владимир Делба сообщил, что республика до конца года не получит 1,8 миллиарда рублей из средств российской финансовой помощи.

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