В МИД Абхазии заявили о приостановке российских соцвыплат врачам и учителям республики

Глава МИД Абхазии Шамба заявил о приостановке российских соцвыплат республике

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил о приостановке российских социальных выплат врачам и учителям республики в связи с невыполнением части обязательства со стороны Сухуми. Его слова публикует пресс-служба абхазского дипломатического ведомства.

«Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочих», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он возложил ответственность за ситуацию на власти республики и призвал вновь наладить отношения с Россией.

Ранее Шамба рассказал о планах Абхазии стать частью ООН. По его словам, несмотря на принятые в международной политике двойные стандарты, войти в состав организации сегодня — ключевая дипломатическая цель республики.