Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 4 сентября 2024Бывший СССР

В МИД Абхазии заявили о приостановке российских соцвыплат врачам и учителям республики

Глава МИД Абхазии Шамба заявил о приостановке российских соцвыплат республике

Фото: Владимир Попов / ТАСС

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил о приостановке российских социальных выплат врачам и учителям республики в связи с невыполнением части обязательства со стороны Сухуми. Его слова публикует пресс-служба абхазского дипломатического ведомства.

«Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочих», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он возложил ответственность за ситуацию на власти республики и призвал вновь наладить отношения с Россией.

Ранее Шамба рассказал о планах Абхазии стать частью ООН. По его словам, несмотря на принятые в международной политике двойные стандарты, войти в состав организации сегодня — ключевая дипломатическая цель республики.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Украины подал в отставку. Кто может занять его место и как на это отреагировали в России?

      Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра в России

      Понятой украл 350 тысяч рублей во время обыска российской квартиры и получил штраф

      Генеративный ИИ назвали дорогим удовольствием

      На Западе заявили о конце режима Зеленского

      Госдеп США оценил отказ Монголии выполнять ордер МУС на «арест» Путина

      Пропавшую полгода назад российскую студентку заподозрили в побеге в ОАЭ

      Доставлять грузы из Китая в Россию стало дороже

      Россияне изменили отношение к одному виду вкладов

      Командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из винтовки жителя Мариуполя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше