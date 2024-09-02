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05:47, 2 сентября 2024Бывший СССР

Абхазия заявила о планах вступить в ООН

Глава МИД Абхазии Шамба заявил о планах республики вступить в ООН

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Абхазия намерена вступить в Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил «Известиям» глава МИД республики Сергей Шамба.

Он подчеркнул, что это это является одной из основных целей Абхазии. «Это конечная цель самого процесса по широкому международному признанию нашей страны», — заявил Шамба.

В то же время он признал, что республике в трудно налаживать контакты с другими странами из-за давления на них США и Евросоюза. Политик также добавил, что Абхазия сталкивается с политикой двойных стандартов.

Ранее замглавы МИД Абхазии Одиссей Бигвава заявил, что решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии было продиктовано защитой народов этих республик. Он отметил, что 16 лет назад Абхазия получила импульс утверждаться как государство на мировой арене. Бигвава добавил, что после признания Россией республики Абхазия примеру Москвы последовали и другие страны ООН.

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      Марина Совина
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