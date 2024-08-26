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02:33, 26 августа 2024Бывший СССР

В МИД Абхазии напомнили о защите Россией страны

Замглавы МИД Бигвава: Россия признала независимость Абхазии и защитила страну

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Замглавы МИД Абхазии Одиссей Бигвава заявил, что решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии было продиктовано защитой народов этих республик. Его слова приводит РИА Новости.

Бигвава подчеркнул, что 16 лет назад Абхазия получила импульс утверждаться как государство на мировой арене. Он отметил, что после признания Россией республики Абхазия примеру Москвы последовали и другие страны Организации Объединенных Наций (ООН). Сейчас Абхазию с ними соединяют межгосударственные отношения, отметил дипломат.

Ранее Россия призвала к делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, Москва готова оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для установления мира и решения накопившихся в регионе проблем.

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      Марина Совина
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