Россия призвала к делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией

Захарова призвала к делимитации границ между Грузией, Абхазией и Южной Осетией

Участники Женевских дискуссий должны приступить к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, необходимо чтобы Тбилиси с одной стороны и Сухум с Цхинвалом с другой рассмотрели принятие юридических обязательств для предотвращения повторения событий августа 2008 года. Она подчеркнула, что реальным вкладом в стабилизацию ситуации должна стать делимитация границ с последующей демаркацией.

Захарова также сообщила, что Вашингтон пытается воспользоваться внутрирегиональными противоречиями, чтобы накалить ситуацию у российских границ.

Она заверила, что Россия готова оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в регионе.

Ранее стало известно, что в Грузии начали готовиться к возобновлению дипотношений с Россией. Посольства откроют после перерыва в 16 лет.