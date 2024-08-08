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09:53, 8 августа 2024Бывший СССР

Россия призвала к делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией

Захарова призвала к делимитации границ между Грузией, Абхазией и Южной Осетией

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Участники Женевских дискуссий должны приступить к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, необходимо чтобы Тбилиси с одной стороны и Сухум с Цхинвалом с другой рассмотрели принятие юридических обязательств для предотвращения повторения событий августа 2008 года. Она подчеркнула, что реальным вкладом в стабилизацию ситуации должна стать делимитация границ с последующей демаркацией.

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Захарова также сообщила, что Вашингтон пытается воспользоваться внутрирегиональными противоречиями, чтобы накалить ситуацию у российских границ.

Она заверила, что Россия готова оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в регионе.

Ранее стало известно, что в Грузии начали готовиться к возобновлению дипотношений с Россией. Посольства откроют после перерыва в 16 лет.

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      Илья Таксюр
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