В Грузии начали готовиться к возобновлению дипотношений с Россией. Посольства откроют после перерыва в 16 лет

Mtavari: «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипотношений с РФ

Партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией спустя 16 лет. Об этом сообщил 11 июня телеканал Mtavari.

Грузия разорвала дипотношения с РФ 3 сентября 2008 года, после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии.

Источники телеканала подтвердили, что правительства двух стран активно работают над этим вопросом, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.

В материале отмечается, что первыми об открытии посольства заговорили представители диаспор и деловых кругов. «Грузинская мечта» официально не подтверждает сообщения об открытии посольства в России.

Руководители грузинского правительства, которые делают все более серьезные шаги навстречу Кремлю, называют необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве телеканал Mtavari

Telegram-канал BRIEF со ссылкой на источник в грузинских дипломатических кругах отмечает, что восстановление дипломатических отношений между Россией и Грузией после 16-летнего перерыва является вопросом времени. Аналогичного мнения придерживается собеседник в посольстве Швейцарии в Тбилиси, где существует секция интересов Российской Федерации.

Дипломатические отношения были разорваны в 2008 году

В 2008 году Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии.

Сообщалось, что 30 августа Тбилиси отзовет своих дипломатов из России. Заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что его ведомство выполняет постановление парламента страны, единогласно проголосовавшего за разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией.

У Грузии в России и у России в Грузии не будет больше диппредставительств, которые проводят политическую работу. Мы сохраняем только консульство, т.к. в соответствии с Венской конвенцией разрыв дипотношений не означает автоматически разрыв консульских отношений Григол Вашадзе заместитель министра иностранных дел Грузии

2 сентября МИД Грузии официально уведомил посольство России в Грузии о разрыве дипломатических отношений между двумя странами. Соответствующая нота была передана советнику-посланнику посольства РФ в Тбилиси Александру Смаге. Согласно документу, с 3 сентября посольство РФ в Грузии должно прекратить свою работу.

МИД РФ выразил сожаление по поводу решения руководства Грузии. Официальные представители российского внешнеполитического ведомства отметили, что двум странам необходимо поддерживать дипломатические отношения.

В прошлом году Россия и Грузия возобновили авиасообщение

10 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указы, которые облегчат туристические поездки между Россией и Грузией. Глава государства снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая. Авиасообщение между Москвой и Тбилиси возобновилось 19 мая.

Однако грузинская сторона неоднозначно отреагировала на это решение. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала возобновления авиасообщение и отмену виз для грузин провокацией. При этом премьер Грузии Ираклий Гарибашвили приветствовал это решение. Кроме того, восстановление авиасообщения вызвало протесты в стране.

[Хотелось поддержать] наших граждан, которые любят туда приехать отдохнуть, хотят соприкоснуться с природой грузинской, с культурой, с кухней. Я думал, что все скажут: «Ну вот спасибо, хорошо». Нет, там [в Грузии] поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу Владимир Путин президент России

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал лицемерами протестующих против авиасообщения. Он также заявлял, что такое решение идет только на пользу экономическому прогрессу и развитию Грузии.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выразил сожаление в связи с решением Грузии возобновить авиасообщение с Россией. По его словам, этот шаг вызывает опасения за курс интеграции страны в европейское экономическое и политическое пространство. В Госдепе США заявили, что действия российских властей вызывают обеспокоенность, и сообщили о готовности принять соответствующие меры.

