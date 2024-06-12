Партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией спустя 16 лет. Об этом сообщил 11 июня телеканал Mtavari.
Грузия разорвала дипотношения с РФ 3 сентября 2008 года, после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии.
Источники телеканала подтвердили, что правительства двух стран активно работают над этим вопросом, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.
В материале отмечается, что первыми об открытии посольства заговорили представители диаспор и деловых кругов. «Грузинская мечта» официально не подтверждает сообщения об открытии посольства в России.
Руководители грузинского правительства, которые делают все более серьезные шаги навстречу Кремлю, называют необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве
Telegram-канал BRIEF со ссылкой на источник в грузинских дипломатических кругах отмечает, что восстановление дипломатических отношений между Россией и Грузией после 16-летнего перерыва является вопросом времени. Аналогичного мнения придерживается собеседник в посольстве Швейцарии в Тбилиси, где существует секция интересов Российской Федерации.
Дипломатические отношения были разорваны в 2008 году
В 2008 году Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии.
Сообщалось, что 30 августа Тбилиси отзовет своих дипломатов из России. Заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что его ведомство выполняет постановление парламента страны, единогласно проголосовавшего за разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией.
У Грузии в России и у России в Грузии не будет больше диппредставительств, которые проводят политическую работу. Мы сохраняем только консульство, т.к. в соответствии с Венской конвенцией разрыв дипотношений не означает автоматически разрыв консульских отношений
2 сентября МИД Грузии официально уведомил посольство России в Грузии о разрыве дипломатических отношений между двумя странами. Соответствующая нота была передана советнику-посланнику посольства РФ в Тбилиси Александру Смаге. Согласно документу, с 3 сентября посольство РФ в Грузии должно прекратить свою работу.
МИД РФ выразил сожаление по поводу решения руководства Грузии. Официальные представители российского внешнеполитического ведомства отметили, что двум странам необходимо поддерживать дипломатические отношения.
В прошлом году Россия и Грузия возобновили авиасообщение
10 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указы, которые облегчат туристические поездки между Россией и Грузией. Глава государства снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая. Авиасообщение между Москвой и Тбилиси возобновилось 19 мая.
Однако грузинская сторона неоднозначно отреагировала на это решение. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала возобновления авиасообщение и отмену виз для грузин провокацией. При этом премьер Грузии Ираклий Гарибашвили приветствовал это решение. Кроме того, восстановление авиасообщения вызвало протесты в стране.
[Хотелось поддержать] наших граждан, которые любят туда приехать отдохнуть, хотят соприкоснуться с природой грузинской, с культурой, с кухней. Я думал, что все скажут: «Ну вот спасибо, хорошо». Нет, там [в Грузии] поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу
Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал лицемерами протестующих против авиасообщения. Он также заявлял, что такое решение идет только на пользу экономическому прогрессу и развитию Грузии.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выразил сожаление в связи с решением Грузии возобновить авиасообщение с Россией. По его словам, этот шаг вызывает опасения за курс интеграции страны в европейское экономическое и политическое пространство. В Госдепе США заявили, что действия российских властей вызывают обеспокоенность, и сообщили о готовности принять соответствующие меры.