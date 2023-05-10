Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний

Президент Владимир Путин 10 мая снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний. Об этом 10 мая сообщает ТАСС.

Кроме того, согласно указу президента, будут возобновлены продажи туров в Грузию. На этом фоне МИД России отменил рекомендации гражданам страны воздержаться от поездок в Грузию.

Ранее стало известно, что Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Теперь прибывающим в РФ на срок до 90 дней туристам из Грузии больше не придется оформлять визы.