В России отменили визовый режим для граждан Грузии

Президент России Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответсвующий указ главы государства.

Теперь прибывающим в РФ на срок до 90 дней туристам из Грузии больше не придется оформлять визы.

«Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность», — говорится в документе.

При этом отмечается, что необходимость получать разрешение на въезд сохраняется для грузин, приезжающих в Россию на обучение или заработки, а также для тех, кто планирует находиться в стране более 90 календарных дней.

Ранее стало известно, что Грузия временно ограничила въезд легковым автомобилям из России на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс» из-за проведения ремонтных работ.