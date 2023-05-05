Грузия временно закрыла въезд легковым автомобилям из России

Грузия с 5 мая закрыла проезды для легковых автомобилей на границе с Россией

Власти Грузии временно ограничили въезд легковым автомобилям из России из-за ремонтных работ на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс». Об этом сообщает служба доходов Министерства финансов республики на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что единственный действующий сегодня пункт пропуска на грузино-российской границе закрылся с 5 мая. «С 5 мая в течение одного месяца из-за строительно-реабилитационных работ (с целью возведения новых проездов для легковых транспортных средств) временно будет приостановлена работа действующих проездов для легковых автомобилей», — говорится в публикации.

В министерстве порекомендовали туристам, желающим попасть в Грузию на легковых автомобилях, отправляться через предназначенные для грузового транспорта проезды. При этом в пресс-службе Минфина подчеркнули, что ограничения не распространяются на людей: их передвижения через КПП будут проходить в обычном режиме.

Ранее проживший в Грузии несколько лет российский турист перечислил причины нежелания оставаться в стране. По его словам, в республике низкие зарплаты для эмигрантов, а также «дичайшая» бестактность местных жителей. Помимо этого, соотечественник пожаловался на отличающиеся от России жилищные условия в арендованном жилье.