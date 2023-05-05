Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:03, 5 мая 2023Путешествия

Грузия временно закрыла въезд легковым автомобилям из России

Грузия с 5 мая закрыла проезды для легковых автомобилей на границе с Россией

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Власти Грузии временно ограничили въезд легковым автомобилям из России из-за ремонтных работ на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс». Об этом сообщает служба доходов Министерства финансов республики на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что единственный действующий сегодня пункт пропуска на грузино-российской границе закрылся с 5 мая. «С 5 мая в течение одного месяца из-за строительно-реабилитационных работ (с целью возведения новых проездов для легковых транспортных средств) временно будет приостановлена работа действующих проездов для легковых автомобилей», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Не на публику, а от души» Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
«Не на публику, а от души»Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
15 июля 2020
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил» Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
25 июня 2020

В министерстве порекомендовали туристам, желающим попасть в Грузию на легковых автомобилях, отправляться через предназначенные для грузового транспорта проезды. При этом в пресс-службе Минфина подчеркнули, что ограничения не распространяются на людей: их передвижения через КПП будут проходить в обычном режиме.

Ранее проживший в Грузии несколько лет российский турист перечислил причины нежелания оставаться в стране. По его словам, в республике низкие зарплаты для эмигрантов, а также «дичайшая» бестактность местных жителей. Помимо этого, соотечественник пожаловался на отличающиеся от России жилищные условия в арендованном жилье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский населенный пункт
Раскрыта доля россиян с привычкой откладывать деньги на будущее
Пригожин рассказал о больших потерях ЧВК из-за нехватки снарядов
В российском регионе врачи повредили младенцу руку во время родов
Стали известны подробности второй за двое суток атаки дрона на Ильский НПЗ
Умерла последняя самка редчайшего вида священных черепах
Грузия временно закрыла въезд легковым автомобилям из России
Женщина ударила ножом в лицо посетителя московского кафе и попала на видео
В поле в российском регионе нашли трехметровый дрон-разведчик
Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.