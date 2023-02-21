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05:30, 21 февраля 2023Путешествия

Россиянин пожил в Грузии и резко захотел покинуть страну по одной причине

Россиянин назвал острым отношение грузин к «понаехавшим»

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Россиянин пожил в Грузии несколько лет и назвал причины нежелания оставаться в стране. Об этом он рассказал отечественному путешественнику и автору блога «Мой автодом» на платформе «Дзен».

«Мой знакомый влюбился в Грузию давно, когда-то он ездил в эту страну отдыхать и был так ей очарован, что захотел остаться, — заявил автор блога. — Знакомого подкупили свежие фруктики, гостеприимные новые знакомые и отличный климат. Но он не учел разность менталитетов. И очень зря».

По словам соотечественника, он жалеет о том, что переехал в Грузию, собирается покинуть страну и вернуться на родину. Одной из основных причин он назвал низкие зарплаты для эмигрантов. «Мой знакомый не айтишник и не работник удаленки, за наши 15 или в самом лучшем случае 20 тысяч рублей ему пришлось впахивать. Тут уж не до наслаждения спелыми фруктами и потрясающими видами, тут надо выжить любой ценой, — рассказал он. — Знакомый уже начал уставать от такой жизни, ко всему и резкий наплыв эмигрантов не сделал его жизнь лучше. Цены выросли, а отношение местных к "понаехавшим" стало острым».

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Также соотечественник пожаловался на отличающиеся от России жилищные условия в арендованном жилье. «Устройство квартир в Грузии несколько отличается от наших: редко где можно найти ванную, приходится довольствоваться лейкой и сливным отверстием в полу около унитаза, кухню могут обустроить на лоджии, а почему нет? В квартирах бывает сыро, отсюда и плесень возникает», — написал автор публикации.

В заключение россиянин отметил «дичайшую» бестактность местных жителей. «С одной стороны, люди входят в положение, а с другой, совершенно незнакомый может начать тебя отчитывать за то, что ты по его мнению как-то неправильно живешь (живешь не мешая и не посягая на личные границы других), — высказался он. — Знакомый говорит, что и в России встречался с таким отношением, но гораздо реже и скорее от маргинальных представителей, которые ищут повод для скандала. В Грузии же такое поведение обыденность».

Ранее российский тревел-блогер посетил Грузию и назвал невыносимые привычки местных, а также особенности страны, которые неприемлемы для русских. В первую очередь автор статьи отметил темпераментность и экспрессивность местных жителей: они легко сближаются с незнакомыми людьми и часто делают комплименты. 

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Валентина Процкова
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