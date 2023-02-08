Россиянин посетил Грузию и назвал невыносимые для русских привычки местных

Автор блога «Мой автодом» возмутился привычкой грузин не разуваться в гостях

Российский тревел-блогер посетил Грузию и назвал невыносимые привычки местных, а также особенности страны, которые неприемлемы для русских. Об этом он написал в блоге «Мой автодом» на платформе «Дзен».

В первую очередь молодой человек отметил темпераментность и экспрессивность местных жителей: они легко сближаются с незнакомыми людьми и часто делают комплименты. «Грузины довольно быстро, будто цунами, сметают личные границы и дистанции. Тут совершенно нормально (если человек не старше) обращаться к незнакомцу на ты, — отметил россиянин. — Также представительницы прекрасного пола, даже если они заняты, должны быть готовы к обилию комплиментов в свой адрес. Это тоже совершенно нормально, хотя, может, для нашего менталитета и дико».

Кроме того, автор публикации считает, что грузины «расслаблены настолько, что не привыкли в гостях разуваться». «При этом в доме ценится чистота и порядок, поэтому домохозяину или хозяйке, вероятнее всего, придется мыть полы после посиделок. Такая привычка в России точно не приживется, и это хорошо. Ходить в обуви в помещении ведь не только негигиенично, но и физически неудобно», — возмутился блогер.

Еще одной негативной черной местного населения россиянин считает непунктуальность. «Не стоит обижаться, если гости пришли немного позже назначенного времени, это не дурной тон, а вполне нормальное поведение, — предупредил соотечественник. — В принципе, в Грузии опаздывают повсеместно, даже такси едет немного медленнее, зная, что клиент все равно немного задержится».

Ранее отечественная тревел-блогерша побывала в Тбилиси и разочаровалась отсутствием грузинской атмосферы. Она призналась, что ожидала увидеть много традиционных нарядов, танцев и песен, а также мечтала проникнуться колоритом и обычаями кавказской страны — однако оказалось, что в новогодние каникулы Тбилиси старается полностью подражать Европе.