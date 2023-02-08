Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 8 февраля 2023Путешествия

Россиянин посетил Грузию и назвал невыносимые для русских привычки местных

Автор блога «Мой автодом» возмутился привычкой грузин не разуваться в гостях

Фото: Unsplash

Российский тревел-блогер посетил Грузию и назвал невыносимые привычки местных, а также особенности страны, которые неприемлемы для русских. Об этом он написал в блоге «Мой автодом» на платформе «Дзен».

В первую очередь молодой человек отметил темпераментность и экспрессивность местных жителей: они легко сближаются с незнакомыми людьми и часто делают комплименты. «Грузины довольно быстро, будто цунами, сметают личные границы и дистанции. Тут совершенно нормально (если человек не старше) обращаться к незнакомцу на ты, — отметил россиянин. — Также представительницы прекрасного пола, даже если они заняты, должны быть готовы к обилию комплиментов в свой адрес. Это тоже совершенно нормально, хотя, может, для нашего менталитета и дико».

Кроме того, автор публикации считает, что грузины «расслаблены настолько, что не привыкли в гостях разуваться». «При этом в доме ценится чистота и порядок, поэтому домохозяину или хозяйке, вероятнее всего, придется мыть полы после посиделок. Такая привычка в России точно не приживется, и это хорошо. Ходить в обуви в помещении ведь не только негигиенично, но и физически неудобно», — возмутился блогер.

Материалы по теме:
«Не на публику, а от души» Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
«Не на публику, а от души»Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
15 июля 2020
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил» Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
25 июня 2020

Еще одной негативной черной местного населения россиянин считает непунктуальность. «Не стоит обижаться, если гости пришли немного позже назначенного времени, это не дурной тон, а вполне нормальное поведение, — предупредил соотечественник. — В принципе, в Грузии опаздывают повсеместно, даже такси едет немного медленнее, зная, что клиент все равно немного задержится».

Ранее отечественная тревел-блогерша побывала в Тбилиси и разочаровалась отсутствием грузинской атмосферы. Она призналась, что ожидала увидеть много традиционных нарядов, танцев и песен, а также мечтала проникнуться колоритом и обычаями кавказской страны — однако оказалось, что в новогодние каникулы Тбилиси старается полностью подражать Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
ФРГ одобрила поставку 178 танков Украине
Байден объяснил объедение стран НАТО необходимостью противостоять России
В Японии сохранят пост «российского» министра для помощи уходящим компаниям
Фальков высказался о написавшем с помощью нейросети ВКР выпускнике РГГУ
Очевидица взрыва газа под Тулой рассказала о спасении ребенка из-под завалов
Аналитики высказались о будущем рубля
Россиянин посетил Грузию и назвал невыносимые для русских привычки местных
Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой выплатят миллион рублей
Производители колбас столкнулись с дефицитом оболочки
Мать перенесшего ампутацию Костомарова не пустили к сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.