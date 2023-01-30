Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 30 января 2023Путешествия

Россиянка побывала в Грузии и описала страну словами «полное подражание Европе»

Автор блога на «Дзен» разочаровалась Грузией из-за рождественских ярмарок и ресторанов

Фото: Denis Arslanbekov / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в Тбилиси и разочаровалась отсутствием грузинской атмосферы. Впечатления от поездки она описала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Путешественница призналась, что ожидала увидеть в Грузии много традиционных нарядов, танцев и песен, а также мечтала проникнуться колоритом и обычаями кавказской страны — однако оказалось, что в новогодние каникулы Тбилиси старается полностью подражать Европе. По словам девушки, в центре города вместо заведений с акцентом на грузинские блюда много ресторанов европейской кухни, а рождественские ярмарки украшены «по-европейски».

«Думала, что будет много гостеприимства, веселья, конкурсов. Но, вместо этого, играл Фрэнк Синатра, а проходящие мимо жители и туристы покупали трдельники, запивая его глинтвейном и колой. Хотелось бы грузинскую еду на каждом углу. Чтобы куда ни свернул, везде соблазняли хинкали, хачапури, оджахури, и невозможно было перед ними устоять», — посетовала автор блога.

Материалы по теме:
«Не на публику, а от души» Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
«Не на публику, а от души»Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
15 июля 2020
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил» Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
25 июня 2020

Россиянка предположила, что в период новогодних праздников в Тбилиси наплыв туристов из Европы, что может сказываться на облике города. Тем не менее блогерша задумалась, что Грузия действительно теряет свои культурные особенности и «преображается, пародируя Европу».

Ранее в январе российский турист, посетивший Грузию, рассказал об истинном отношении местных жителей к русским. По его словам, грузины относятся все ко всем максимально дружелюбно. «Никто криво не посмотрит, будь ты русский, немец или индиец», — заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Эрдоган допустил «шокирующее» Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Виктор Бут оценил последствия поставки Западом танков Украине
Кардиолог перечислила полезные для сосудов продукты
МИД России обвинил НАТО в «зомбировании» стран
Россиянка побывала в Грузии и описала страну словами «полное подражание Европе»
Остывающий Тихий океан назвали угрозой для мирового рынка зерна
Виктор Бут анонсировал выставку своих рисунков
Американский генерал раскритиковал британскую армию
Состоящий в отношениях мужчина пожаловался на приставания в спортзале
Учительницу приговорили к трем месяцам тюрьмы за роман с учеником
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.