Россиянка побывала в Грузии и описала страну словами «полное подражание Европе»

Автор блога на «Дзен» разочаровалась Грузией из-за рождественских ярмарок и ресторанов

Российская тревел-блогерша побывала в Тбилиси и разочаровалась отсутствием грузинской атмосферы. Впечатления от поездки она описала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Путешественница призналась, что ожидала увидеть в Грузии много традиционных нарядов, танцев и песен, а также мечтала проникнуться колоритом и обычаями кавказской страны — однако оказалось, что в новогодние каникулы Тбилиси старается полностью подражать Европе. По словам девушки, в центре города вместо заведений с акцентом на грузинские блюда много ресторанов европейской кухни, а рождественские ярмарки украшены «по-европейски».

«Думала, что будет много гостеприимства, веселья, конкурсов. Но, вместо этого, играл Фрэнк Синатра, а проходящие мимо жители и туристы покупали трдельники, запивая его глинтвейном и колой. Хотелось бы грузинскую еду на каждом углу. Чтобы куда ни свернул, везде соблазняли хинкали, хачапури, оджахури, и невозможно было перед ними устоять», — посетовала автор блога.

Россиянка предположила, что в период новогодних праздников в Тбилиси наплыв туристов из Европы, что может сказываться на облике города. Тем не менее блогерша задумалась, что Грузия действительно теряет свои культурные особенности и «преображается, пародируя Европу».

Ранее в январе российский турист, посетивший Грузию, рассказал об истинном отношении местных жителей к русским. По его словам, грузины относятся все ко всем максимально дружелюбно. «Никто криво не посмотрит, будь ты русский, немец или индиец», — заключил он.